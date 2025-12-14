HABER

iPhone sahiplerine iOS 26.2 uyarısı! Kurulum yaparken önemli bir değişikliği gözden kaçırabilirsiniz

Apple iOS 26.2'yi yayımladı. Ancak iOS 26.2'yi yükledikten sonra kurulum ekranlarını çok hızlı bir şekilde geçerseniz önemli bir değişikliği fark edemeyip, gözden kaçırabilirsiniz. Çünkü çeşitli forum ve mecralarda yazılanlara göre güncelleme, birçok kullanıcının fark edemeyeceği şekilde otomatik yazılım güncellemelerini etkinleştirebiliyor.

Enes Çırtlık

iOS'te yeni yazılım yüklemesi sonrası çıkan "Yazılım Güncellemesi Tamamlandı" ekranında genellikle Sürdür'e dokunup ilerlenir ve ana ekran karşınıza çıkar. Ancak çeşitli forum ve mecraların bildirdiğine göre iOS 26.2 ile beraber bu ekranda artık kısa bir uyarı da yer aldığı görüldü.

OTOMATİK GÜNCELLEME ETKİNLEŞTİRİLİYOR

Söz konusu uyarıda, gelecekteki güncellemelerin otomatik olarak indirilip yükleneceği belirtiliyor. Eğer bu aşamada alışık olunduğu üzere Sürdür'e dokunursanız, iOS bu ayarı varsayılan olarak kabul ediyor.

Bu sırada aynı ekranda daha küçük bir seçenek de beliriyor. Bu seçenekte ise "Yalnızca Otomatik Olarak İndir" yazıyor. Bunu seçerseniz, iOS güncellemeleri otomatik olarak yüklemiyor. Fakat bu seçenek çok belirgin olmadığı için birçok kişinin bunu fark edemeyip gözden kaçırdığı belirtildi.

iPhone sahiplerine iOS 26.2 uyarısı! Kurulum yaparken önemli bir değişikliği gözden kaçırabilirsiniz 1

AYARLARINIZI KONTROL EDİN

Bu sebeple eğer iOS 26.2'ye geçtiyseniz ve iOS güncellemelerinin otomatik olarak indirilmesini istemiyorsanız ayarlarınızı kontrol etmenizde yarar var.

Eğer iOS 26.2 otomatik güncellemeler ayarını yanlışlıkla etkinleştirdiyse, bunu saniyeler içinde düzeltebilmek mümkün. Bunun için yapılması gerekenler ise şöyle:

IOS'TE OTOMATİK GÜNCELLEMELER NASIL KAPATILIR?

  • Öncelikle Ayarlar'ı açın.
  • Ardından, Genel bölümüne gidin.
  • Ardından, Yazılım Güncelleme'ye dokunun.
  • Ardından Otomatik Güncellemeler'i açın.
  • Son olarak, Otomatik Yükle'yi kapatın.
  • Dilerseniz otomatik yüklemeleri engellerken "Otomatik Olarak İndir" diyerek indirmelere izin vermeye devam edebilirsiniz.
