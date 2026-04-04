Netanyahu'dan İran açıklaması! "Yüzde 70'i yok edildi" deyip duyurdu: "Ezmeye devam edeceğiz"

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran savaşında 36. gün geride kalıyor. Her geçen saat yeni gelişmelerin yaşandığı bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor.
İşte dakika dakika tüm gelişmeler:
20.00
Netanyahu İran hakkında:
"Çelik üretim kapasitelerinin %70'ini yok ettikten sonra, bugün petrokimya tesislerine saldırdık.
Onları ezmeye devam edeceğiz."
Netanyahu'dan İran açıklaması: "Çelik üretim kapasitelerinin %70'ini yok ettikten sonra, bugün petrokimya tesislerine saldırdık.
Onları ezmeye devam edeceğiz."
18.30
İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinde bir füzenin Safed kentinde sanayi bölgesine isabet ettiği bildirildi.
18.00
Kuveyt Savunma Bakanlığı, ülkeye 18 balistik füze ve 19 insansız hava aracı (İHA) ile saldırılar düzenlendiğini duyurdu.
17.17
İsrail basınında yer alan haberde şu ifadeler yer aldı:
"İran'ın çok başlıklı füze ile sabah düzenlediği misillemede 2 füze başlığı İsrail Savunma Bakanlığı kompleksinin yanına düştü"
16.51
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 95'inci saldırı dalgasında ABD'ye ait hava savunma sistemleri, askeri unsurlar, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ABD'li Oracle yapay zeka teknoloji şirketi ve Bahreyn'de İsrail'e ait olduğu belirtilen "MCS Ishika" adlı ticari gemi ile İsrail'deki birçok noktanın çok başlıklı füzelerle hedef alındığını duyurdu.
15.57
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'in Bubiyan Adası'nda bulunan ABD ordusuna ait HIMARS topçu bataryaları ile Bahreyn'in kuzeyinde konuşlu Patriot hava savunma sistemlerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Amerikan askerlerinin toplanma alanlarına füze saldırıları gerçekleştirildiğini bildirdi.
15.46
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin hedef alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Arakçi, paylaşımında Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde yaşanan çatışmalara yönelik Batı'nın gösterdiği tepkiyi hatırlatarak Buşehr'e yönelik saldırılar karşısında sessiz kalınmasını eleştirdi.
Arakçi, "İsrail ve ABD şimdiye kadar Buşehr'deki tesisimizi 4 kez bombaladı. Radyoaktif sızıntı sadece Tahran'ı değil, Körfez İş birliği Konseyi başkentlerindeki yaşamı da sona erdirir. Petrokimya tesislerimize yönelik saldırılar da gerçek hedeflerin ne olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
15.20
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan'ın arabuluculuk girişimleri ve olası müzakereler hakkında sanal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Hedeflerinin kalıcı bir çözüm olduğunu vurgulayan Arakçi, şu ifadelere yer verdi:
"İran'ın tutumu ABD medyası tarafından çarpıtılmaktadır. Pakistan'a çabalarından dolayı derinden minnettarız ve İslamabad'a gitmeyi hiçbir zaman reddetmedik. Bizim için önemli olan, bize dayatılan bu yasa dışı savaşa kesin ve kalıcı bir son verilmesi şartlarıdır."
15.11
İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı yakınlarında İsrail ile bağlantılı bir geminin kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "İsrail rejimiyle bağlantılı MSC Ishyka gemisine Hürmüz Boğazı menzilinde insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi." ifadeleri kullanıldı.
Saldırıda geminin alev aldığı bilgisi verildi.
15.00
İsrail ordusunun İran’ın Huzistan eyaletinde petrokimya tesislerine gerçekleştirdiği saldırılarda 5 kişi yaralanırken, Buşehr Nükleer Enerji Santrali yakınlarındaki saldırıda ise 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
İsrail Hava Kuvvetleri, İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz ve Mahşehr şehirlerinde petrokimya tesisleri ile Buşehr eyaletinde nükleer enerji santraline saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda çok sayıda patlama meydana geldi.
Huzistan Vali Yardımcısı Valiullah Hayati, yaptığı açıklamada Mahşehr Özel Petrokimya Bölgesi ile Fecr 1 ve 2, Recal, Emir Kebir, Bu Ali ve Bender İmam petrokimya tesislerinin hedef alındığını, tesislerin bazı bölümlerinde hasar meydana geldiğini ve şu ana kadar saldırılarda 5 kişinin yaralandığını ifade etti.
14.30
İran'ın İsrail'in merkez bölgesini hedef alan misillemesinde füze parçaları başkent Tel Aviv ve çevresinde birçok noktaya isabet etti. İsrail polisi de şehirde 5 farklı noktaya küme mühimmat parçaları düştüğünü bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi. İran misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezindeki birçok kentte ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sirenler çaldı.
