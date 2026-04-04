Netanyahu'dan İran açıklaması! "Yüzde 70'i yok edildi" deyip duyurdu: "Ezmeye devam edeceğiz"

15.20

İRAN: HİÇBİR ZAMAN REDDETMEDİK!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan'ın arabuluculuk girişimleri ve olası müzakereler hakkında sanal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Hedeflerinin kalıcı bir çözüm olduğunu vurgulayan Arakçi, şu ifadelere yer verdi:

"İran'ın tutumu ABD medyası tarafından çarpıtılmaktadır. Pakistan'a çabalarından dolayı derinden minnettarız ve İslamabad'a gitmeyi hiçbir zaman reddetmedik. Bizim için önemli olan, bize dayatılan bu yasa dışı savaşa kesin ve kalıcı bir son verilmesi şartlarıdır."