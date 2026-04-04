Netanyahu'dan İran açıklaması! "Yüzde 70'i yok edildi" deyip duyurdu: "Ezmeye devam edeceğiz"
ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta 36 gün geride kaldı. Taraflar arasındaki çatışmalar devam ederken üç ülke arasında müzakere süreciyle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. ABD'nin açıklamalarına göre ateşkesi reddeden İran, 'hiçbir zaman' ateşkes çabalarına gitmeyi reddetmediklerini açıkladı. Öte yandan Netanyahu'dan İran açıklaması geldi.

Doğukan Akbayır

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran savaşında 36. gün geride kalıyor. Her geçen saat yeni gelişmelerin yaşandığı bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor.

İşte dakika dakika tüm gelişmeler:

20.00

NETANYAHU: "ONLARI EZMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Netanyahu İran hakkında:

"Çelik üretim kapasitelerinin %70'ini yok ettikten sonra, bugün petrokimya tesislerine saldırdık.

Onları ezmeye devam edeceğiz."

18.30

İSRAİL'DEN İRAN'A FÜZELİ SALDIRI

İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinde bir füzenin Safed kentinde sanayi bölgesine isabet ettiği bildirildi.

18.00

İRAN'DAN KUVEYT'E SALDIRI

Kuveyt Savunma Bakanlığı, ülkeye 18 balistik füze ve 19 insansız hava aracı (İHA) ile saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

17.17

İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞI HEDEF ALINMIŞTI

İsrail basınında yer alan haberde şu ifadeler yer aldı:

"İran'ın çok başlıklı füze ile sabah düzenlediği misillemede 2 füze başlığı İsrail Savunma Bakanlığı kompleksinin yanına düştü"

16.51

BAE VE BAHREYN'DEKİ ABD HEDEFLERİ VURULDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 95'inci saldırı dalgasında ABD'ye ait hava savunma sistemleri, askeri unsurlar, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ABD'li Oracle yapay zeka teknoloji şirketi ve Bahreyn'de İsrail'e ait olduğu belirtilen "MCS Ishika" adlı ticari gemi ile İsrail'deki birçok noktanın çok başlıklı füzelerle hedef alındığını duyurdu.

15.57

İRAN'DAN ABD'YE YENİ SALDIRILAR

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'in Bubiyan Adası'nda bulunan ABD ordusuna ait HIMARS topçu bataryaları ile Bahreyn'in kuzeyinde konuşlu Patriot hava savunma sistemlerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Amerikan askerlerinin toplanma alanlarına füze saldırıları gerçekleştirildiğini bildirdi.

15.46

"KÖRFEZ'DEKİ YAŞAMI DA SONA ERDİRİR"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin hedef alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Arakçi, paylaşımında Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde yaşanan çatışmalara yönelik Batı'nın gösterdiği tepkiyi hatırlatarak Buşehr'e yönelik saldırılar karşısında sessiz kalınmasını eleştirdi.

Arakçi, "İsrail ve ABD şimdiye kadar Buşehr'deki tesisimizi 4 kez bombaladı. Radyoaktif sızıntı sadece Tahran'ı değil, Körfez İş birliği Konseyi başkentlerindeki yaşamı da sona erdirir. Petrokimya tesislerimize yönelik saldırılar da gerçek hedeflerin ne olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

15.20

İRAN: HİÇBİR ZAMAN REDDETMEDİK!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan'ın arabuluculuk girişimleri ve olası müzakereler hakkında sanal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Hedeflerinin kalıcı bir çözüm olduğunu vurgulayan Arakçi, şu ifadelere yer verdi:

"İran'ın tutumu ABD medyası tarafından çarpıtılmaktadır. Pakistan'a çabalarından dolayı derinden minnettarız ve İslamabad'a gitmeyi hiçbir zaman reddetmedik. Bizim için önemli olan, bize dayatılan bu yasa dışı savaşa kesin ve kalıcı bir son verilmesi şartlarıdır."

15.11

HÜRMÜZ'DE İSRAİL'LE BAĞLANTILI GEMİ VURULDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı yakınlarında İsrail ile bağlantılı bir geminin kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "İsrail rejimiyle bağlantılı MSC Ishyka gemisine Hürmüz Boğazı menzilinde insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda geminin alev aldığı bilgisi verildi.

15.00

NÜKLEER TESİSE SALDIRI

İsrail ordusunun İran’ın Huzistan eyaletinde petrokimya tesislerine gerçekleştirdiği saldırılarda 5 kişi yaralanırken, Buşehr Nükleer Enerji Santrali yakınlarındaki saldırıda ise 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

İsrail Hava Kuvvetleri, İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz ve Mahşehr şehirlerinde petrokimya tesisleri ile Buşehr eyaletinde nükleer enerji santraline saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda çok sayıda patlama meydana geldi.

Huzistan Vali Yardımcısı Valiullah Hayati, yaptığı açıklamada Mahşehr Özel Petrokimya Bölgesi ile Fecr 1 ve 2, Recal, Emir Kebir, Bu Ali ve Bender İmam petrokimya tesislerinin hedef alındığını, tesislerin bazı bölümlerinde hasar meydana geldiğini ve şu ana kadar saldırılarda 5 kişinin yaralandığını ifade etti.

14.30

İRAN TEL AVİV'E SALDIRDI

İran'ın İsrail'in merkez bölgesini hedef alan misillemesinde füze parçaları başkent Tel Aviv ve çevresinde birçok noktaya isabet etti. İsrail polisi de şehirde 5 farklı noktaya küme mühimmat parçaları düştüğünü bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi. İran misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezindeki birçok kentte ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sirenler çaldı.

Okuyucu Yorumları 23 yorum
Sallıyor.İranın yutulacak lokma olmadığını anladı.Ülkedine bomba yağıyor,kendi vatandaşı protesto ediyor.
Bir iran yedi ceddinize saldırdı. Utanmadan hala konuşuyorsun. Cehennem zebanisi
sal az k İran sen vurcaktin israil vurdu şimdi yalvar yahudi piclerine at su atom bombasını telavi e bitir su savaşı hadi göster kendini

