İran’dan Çin ile stratejik ortaklık mesajı: "Savaş sonrası ikili ilişkiler derinleşecek"

İran’ın Çin Büyükelçisi Abdulrıza Rahmani Fazli, Çin’in savaş sürecinde İran’ın yanında yer aldığını ve Tahran yönetiminin Pekin’in desteğini unutmayacağını belirterek, "Savaşın ardından Pekin ile Tahran arasındaki ikili ilişkiler daha kapsamlı, daha derin ve daha çok boyutlu hale gelecek" dedi.

İran ile Çin arasındaki ilişkiler, savaş süreci ve bölgedeki gerilimlerin gölgesinde yeniden gündeme gelirken, Tahran yönetiminden Pekin ile ilişkilerin geleceğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İran’ın Çin Büyükelçisi Abdulrıza Rahmani Fazli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran ile Çin arasındaki ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu. Çin’i İran’ın "stratejik ortağı ve yakın dostu" olarak nitelendiren Fazli, "Çinliler, İran’ın zor günlerinin dostu oldular. Zor şartlarda yardımımıza koştular ve halkımızın yanında yer aldılar. Biz de zor günlerimizin dostlarını unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN "ÇİN'LE İLİŞKİLERİMİZ DERİNLEŞECEK" MESAJI

Fazli, savaş sonrası süreçte İran ile Çin arasındaki ilişkilerin daha ileri bir seviyeye taşınacağını belirterek, "Savaşın ardından Pekin ile Tahran arasındaki ikili ilişkiler daha kapsamlı, daha derin ve daha çok boyutlu hale gelecek" dedi.

İRAN-ÇİN HATTINDA STRATEJİK YAKINLAŞMA

İran ile Çin arasındaki ilişkiler, son dönemde özellikle savaş süreci ve bölgedeki gerilimler nedeniyle yeniden gündeme geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin geçtiğimiz günlerde Pekin’de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alınmıştı. Çin tarafı görüşmede, İran’a yönelik saldırıları eleştirerek ateşkes ve diplomatik çözüm çağrısında bulunmuştu.

Tahran yönetimi, ABD öncülüğündeki baskı ve deniz ablukası girişimlerine karşı Çin ve Rusya gibi ülkelerle ilişkilerini güçlendirme mesajları verirken, İranlı yetkililer son dönemde Pekin ile ekonomik ve siyasi iş birliğinin daha da artırılacağını sık sık dile getiriyor.

Kaynak: İHA

