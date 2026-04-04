İran’dan Hürmüz Boğazı’nda insani yardım ve temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan gemilere geçiş izni

İran, insani yardım ve temel ihtiyaç malzemeleri ile hayvansal yem taşıyan gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi.

İran, insani yardım ve temel ihtiyaç malzemeleri ile hayvansal yem taşıyan gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdi. İznin İran limanlarına veya Umman Denizi’nde bulunan limanlara giden gemiler için geçerli olduğu vurgulandı.

İran, insani yardım ve temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdi. Tasnim Haber Ajansı’nda yer alan haberde, İran hükümeti ve silahlı kuvvetlerinin onayı doğrultusunda özellikle temel ihtiyaç ürünleri ve hayvansal yem taşıyan gemilerin boğazdan geçişine izin verildiği ifade edildi. Haberde, kararın resmi yazı ile ilgili kurum ve sektör temsilcilerine iletildiği aktarıldı. Bu kapsamda İran limanlarına doğru seyir halinde olan veya Umman Denizi’nde bulunan gemilerin belirlenen protokoller çerçevesinde gerekli taahhütleri yerine getirerek Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapabileceği ifade edildi. Geçişe hazır gemilerin listelerinin ise koordinasyon amacıyla ilgili birimlerle paylaşıldığı kaydedildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İran
