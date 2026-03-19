İran, İsrail’deki Hayfa Petrol Rafinerisi’ni hedef aldı

İran, İsrail’in Hayfa kentindeki Hayfa Petrol Rafinerisi’ni balistik füze saldırısı ile hedef aldı.

İran, İsrail’deki Hayfa Petrol Rafinerisi’ni hedef aldı

İran, İsrail’e yönelik balistik füze ve dron saldırılarına devam ediyor. İran, İsrail’in Hayfa kentindeki Hayfa Petrol Rafinerisi’ni balistik füze saldırısı ile hedef aldı. Saldırının ardından rafineriden dumanların yükseldiğini görüldü.

İMHA EDİLEN FÜZENİN PARÇALARI RAFİNERİYE DÜŞTÜ

İsrail ordusu, saldırının ardından rafinerinin vurulmadığını, saldırının önlendiğini belirterek, imha edilen füzenin parçalarının rafineriye düştüğünün aktardı. Ordu, rafineride hasar meydana geldiğini aktardı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, saldırıda "altyapı tesislerinde önemli bir hasar oluşmadığını" belirtti. Söz konusu rafineri, İsrail'in en büyük petrol işleme tesisi olarak biliniyor.

19 Mart 2026
19 Mart 2026

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Petrol
