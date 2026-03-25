İran 'müzakere' iddialarını yalanladı: 'Ne şimdi, ne de sonra...'

Dünya Orta Doğu'daki savaştan gelecek iyi haberi beklerken ABD’nin İran ile bir aylık geçici ateşkes ve 15 maddelik kapsamlı anlaşma planı üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. İran müzakere iddialarını kesin bir dille yalanladı. Yapılan açıklamada, "Bizim gibiler sizin gibilerle ne şimdi ne de sonra anlaşma yapmayacak." ifadelerine yer verildi.

İran 'müzakere' iddialarını yalanladı: 'Ne şimdi, ne de sonra...'

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerle müzakere yürütüldüğüne ilişkin sözlerine tepki gösterdi. İran devlet televizyonunda konuşan Zülfikari konuya ilişkin açıklama yaptı.

İran müzakere iddialarını yalanladı: Ne şimdi, ne de sonra... 1

"NE ŞİMDİ NE DE SONRA"

Washington yönetimine seslenen Zülfikari, "Yenilginizi, anlaşma olarak adlandırmayın. Vaatlerinizin sonu geldi. Başından beri tavrımız netti ve değişmedi. Bizim gibiler sizin gibilerle ne şimdi ne de sonra anlaşma yapmayacak." diye konuştu.

TRUMP'IN İDDİASI

ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada, İranlılarla aktif olarak müzakereler yürüttüklerini, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı çok istediğini öne sürmüş, "İranlı liderlerin hepsi gitti. Kimse kiminle konuşacağını bilmiyor ama biz doğru kişilerle konuşuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İran müzakere iddialarını yalanladı: Ne şimdi, ne de sonra... 2

15 MADDELİK ANLAŞMA İDDİASI

ABD’nin İran ile bir aylık geçici ateşkes ve 15 maddelik kapsamlı anlaşma planı üzerinde çalıştığı iddia edilmişti.

Al Hadath’ın, İsrail Kanal 12’ye dayandırdığı bilgilere göre taslak anlaşmada şu maddeler yer alıyor:

1- Yaptırımların yeniden devreye alınması tehdidinin otomatik olarak kaldırılması
2- İran’ın mevcut nükleer kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılması
3- İran’ın “asla nükleer silah arayışında olmayacağına” dair taahhüt vermesi
4- İran topraklarında herhangi bir nükleer zenginleştirme faaliyetinin yasaklanması
5- Zenginleştirilmiş uranyumun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) teslim edilmesi
6- Natanz, İsfahan ve Fordow’daki nükleer tesislerin devre dışı bırakılması ve imha edilmesi
7- UAEA’ya tüm bilgilere tam erişim izni verilmesi
8- İran’ın “vekâlet güçleri” stratejisinden vazgeçmesi
9- Bölgedeki milis gruplara finansman ve silah desteğinin kesilmesi
10- Hürmüz Boğazı’nın kapatılmadan açık tutulması
11- Balistik füze programına ilişkin kararın ertelenmesi
12- Balistik füzelerin yalnızca savunma amaçlı kullanılması
13- İran’a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması
14- Buşehr’de sivil nükleer programın geliştirilmesine destek verilmesi
15- Yaptırımların yeniden uygulanması tehdidinin otomatik olarak iptal edilmesi

Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

