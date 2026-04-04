İran Ordusu: Ben Gurion Havalimanı yoğun İHA saldırılarıyla hedef alındı

İran Devlet Televizyonu’na göre, İran Ordusu, İsrail’e yönelik misilleme saldırılarına ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, “İran’a karşı saldırılarda kullanılan Ben Gurion Havalimanı’nın yeni kontrol kulesi ile radar ve navigasyon sistemleri yoğun İHA saldırıları ile hedef alındı.” ifadelerine yer verildi.

İHA saldırılarının, ABD ve İsrail’in hava trafiğini kontrol etme kapasitesine darbe vurmak amacıyla gerçekleştirildiğinin belirtildiği bildiride, misilleme saldırılarının devam edeceği mesajı verildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır