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İsrail'de aşırı sağcı Ben-Gvir'in partisi, hükümete geri dönüyor

18.03.2025 16:04
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İsrail'de, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulamaya girmesinin ardından istifa ederek hükümetten ayrılan aşırı sağcı lider Itamar Ben-Gvir ile partisi hükümete geri dönüyor.

İsrail'de aşırı sağcı Ben-Gvir'in partisi, hükümete geri dönüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi ve Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nden yapılan ortak açıklamada anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Yahudi Gücü Partisi'nin İsrail hükümetine geri dönüşü konusunda yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığı ve partinin istifa eden bakanlarının bugün tekrar görevlerine başlayacağı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Yitzhak Wasserlauf Necef ve Celile Kalkınma Bakanlığı, Amichai Eliyahu Miras Bakanlığı ve milletvekilleri Limor Son Har-Melech, Zvika Fogel ve Yitzhak Kreuzer'in de çeşitli komitelerdeki görevlerine geri döneceklerini aktardı.

Ben-Gvir'in istifasının ardından geçici olarak Ulusal Güvenlik Bakanlığı'na getirilen Turizm Bakanı Haim Katz'ın ise Turizm Bakanlığı koltuğuna yeniden oturacağı kaydedildi.

ATEŞKES UYGULAMAYA GİRİNCE İSTİFA ETMİŞTİ

Aşırı sağcı Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduğunu sık sık vurgulamış, anlaşmanın yürürlüğe girdiği 19 Ocak'ta ise Yahudi Gücü Partisi'nden bakanlarla hükümetten istifa ettiğini duyurmuştu.

İsrail basını, Başbakan Netanyahu'nun, Ben-Gvir'in yeniden hükümete dönmesi için görüşmeler yaptığını aktarmıştı.

İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne saldırılara yeniden başlamasının ardından X hesabından bir açıklama yapan Ben-Gvir, saldırıların başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade etmişti.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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İsrail
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