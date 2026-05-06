Kapat
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 5 ölü, 15 yaralı

İsrail’in Lübnan'ın güneyinde bulunan Saksakiyeh kasabasındaki bir ticaret merkezine yönelik hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İsrail, Lübnan ile yürürlükteki ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail’e ait savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Sidon bölgesinde bulunan Saksakiyeh kasabasında bir ticaret merkezine yönelik şiddetli bir hava saldırısı düzenledi. Lübnanlı sağlık kaynaklarına göre saldırı, tesisin tamamen yıkılmasına yol açarken, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Bölgede acil durum ilan edilirken, ambulans ve sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edilerek yaralıları yakın hastanelere ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaynaklar, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti. Yerel kaynaklar ayrıca çevredeki çok sayıda konut ve ticari binada ciddi hasar meydana geldiğini bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın son açıklamasında, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarındaki toplam can kaybının 2 bin 702’ye, yaralı sayısının ise 8 bin 311’e ulaştığı belirtilmişti.

06 Mayıs 2026
Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı, Türkiye’de bir belediye 10 çocuk yapana sıfır araç hediye edecek… İşte 6 Mayıs’ın haber özeti!

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan saldırı
