İsrail'in Gazze'de sabahtan beri sürdürdüğü saldırılarda ölü sayısı 54'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden beri sürdürdüğü saldırılarda 54 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze'de sabahtan beri sürdürdüğü saldırılarda ölü sayısı 54'e çıktı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail, sabah saatlerinden beri Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılar düzenledi.

Haberde, İsrail'in devam eden hava ve kara saldırıları sonucu hayatını kaybeden 29 Filistinlinin cenazesinin kuzeydeki Gazze kentinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesine ulaştırıldığı belirtildi.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında yaşamını yitiren 13 kişinin naaşının Şifa Hastanesi'ne getirildiği aktarılan haberde, el-Aksa Hastanesi'nin de gün içindeki saldırılarda ölen 7 kişinin cansız bedenini karşıladığı ifade edildi.

Haberde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 5 sivile ait cenazelerin de Avde ve Nasır hastanelerine ulaştırıldığı kaydedildi.

(AA)

İsrail gazze şeridi
