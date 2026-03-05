HABER

İsrail-İran savaşında 6. gün yüksek patlama sesleriyle başladı!

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının üzerinden 6 gün geçti. Savaşın 6. günü Tahran'da patlama sesleriyle başladı. Körfez'deki ateş ise artmaya devam ediyor. Kuveyt'te de patlamalar yaşanırken Katar ABD Büyükelçiliği çevresini boşaltma kararı aldı. Öte yandan muhalif Kürt gruplara da dikkat çeken bir uyarı yapıldı.

Ufuk Dağ

Orta Doğu'da savaş giderek yayılıyor. Çatışmaların 6. günü yine bombalarla başladı. İsrail saldırı başlattı, Tahran'dan bomba sesleri geldi. İran'ın Kürt gruplar vurgusu ise hem bölgede hem dünyada ses getirdi. ABD Başkanı Donald Trump'tan da 'nükleer' çıkışı geldi. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

İsrail-İran savaşında 6. gün yüksek patlama sesleriyle başladı! 1

07.30

İRAN'DA PATLAMA SESLERİ

İran basını, başkent Tahran’da hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiğini, patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Patlama sesleri şehrin her yerinde yankılandı.

İsrail-İran savaşında 6. gün yüksek patlama sesleriyle başladı! 2

06.00

İRAN'DAN KÜRT GRUPLARA UYARI

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Irak'tan İran'a geçecekleri iddia edilen muhalif Kürt gruplara durumu fırsat görüp harekete geçmemeleri uyarısında bulundu ve onlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

İran basını, başkent Tahran’da hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiğini, patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

05.10

PETROL TANKERİNDE PATLAMA

İran’ın ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırıları sürerken, Kuveyt’ten şüpheli bir patlama haberi geldi. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları’ndan (UKMTO) yapılan açıklamada, Kuveyt'in Mubarak Al Kabeer limanının 30 deniz mili güneydoğusunda demirli bulunan bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği bildirildi. Gemi kaptanının liman tarafında büyük bir patlama yaşandığını ve ardından küçük bir teknenin bölgeden ayrıldığını gördüğü aktarıldı.

04.40

KATAR'DAN TAHLİYE KARARI

Katar İçişleri Bakanlığı, kamu güvenliği gerekçesiyle ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladığını açıkladı.

04.15

İSRAİL VE ABD'DEN YENİ SALDIRI

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'dan yeni füze misilleme saldırılarının başlatıldığını bildirdi.

03.50

KÜRT GRUPLARA SALDIRI

İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan İran yönetimine muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle hedef aldığını duyurdu.

03.40

BAE'DEN TÜRKİYE MESAJ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan Türk hava sahasına yönelik balistik füze fırlatılması girişimini şiddetle kınadığını bildirdi.

03.00

İRAN'DAN NÜKLEER TEHDİT

İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA’nın bir askeri yetkiliye dayandırdığı habere göre; İsrail ve ABD’nin rejim değişikliği arayışına girmesi halinde İran'ın İsrail’deki Dimona Nükleer Reaktörü’nü hedef alacağı bildirildi.

02.26

TRUMP'TAN NÜKLEER ÇIKIŞI

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a 2 hafta içinde saldırmamaları halinde Tahran rejiminin nükleer silahlara sahip olabileceğini öne sürerek, "Çılgın kişilerin elinde nükleer silahlar olduğunda kötü şeyler yaşanır" dedi.

İsrail-İran savaşında 6. gün yüksek patlama sesleriyle başladı! 3

