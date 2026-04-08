İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısında yeni gelişme! Gözaltı sayısı 10'a yükseldi

Dün İsrail Konsolosluğu önünde gerçekleşen terör saldırısı sonucu saldırıyı planlayan 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, teröristlerle bağlantılı 2 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırıyla ilgili olarak yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısında yeni gelişme! Gözaltı sayısı 10'a yükseldi
Melih Kadir Yılmaz

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde dün silah sesleri duyulmuştu. Bina önünde elinde uzun namlulu silahlar bulunan teröristlerle polisler arasında çıkan çatışmada teröristlerden 2'si yaralı, biri de ölü olarak etkisiz hale getirilmişti.

Saldıra iki polisimiz ise hafif şekilde yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada teröristlerin İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldiğini, ikisinin ise kardeş olduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı. Bir teröristin ise dini istismar eden örgüt irtibatı olduğunun belirlendiği aktarılmıştı.

İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısında yeni gelişme! Gözaltı sayısı 10 a yükseldi 1

TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Yapılan inceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri tespit edilmiş, İzmit’ten araç kiralayarak İstanbul’a geldikleri belirlenmiştir. Ölü olarak ele geçirilen Yunus E. S.’nin dini istismar eden terör örgütüyle irtibatı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen 3 terörist arasında yoğun dijital haberleşme tespit edilmiş olup yaralı teröristlerin sorgusu devam etmektedir" denilmişti.

İsrail Konsolosluğu önündeki terör saldırısında yeni gelişme! Gözaltı sayısı 10 a yükseldi 2

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Terör saldırısının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir" demişti.

SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME! GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Saldırının ardından teröristlerle bağlantısı olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.

