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İstanbul 29 Nisan Salı hava durumu: İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul 29 Nisan Salı hava durumu, İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul detaylı hava durumu...

İstanbul 29 Nisan Salı hava durumu: İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

İstanbul'da 29 Nisan 2025 Salı günü hava durumu rüzgarlı ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı ise 9°C civarında seyredecek. Rüzgarın etkisiyle hava daha serin hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 30 Nisan Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli aralıklı olacak. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı ise 10°C civarında olacak. 1 Mayıs Perşembe günü hava daha da bulutlanacak. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı ise 10°C olacak. 2 Mayıs Cuma günü hava bulutlu kalmaya devam edecek. Gündüz sıcaklığı 16°C, gece sıcaklığı 9°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının serin ve rüzgarlı olması öngörülüyor. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek, rüzgarın etkisini azaltacaktır. Ayrıca, rüzgarlı havalarda açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Özellikle deniz kenarında veya yüksek bölgelerde rüzgarın etkisiyle olumsuz durumlara karşı tedbirli olunmalıdır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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