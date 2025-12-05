"İstanbul Adalet Sarayı'na helikopterle geldi" iddiası gündem oldu! Soruşturma başlatıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 4 Aralık'ta "mr.fergio" rumuzlu Instagram sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Adalet Sarayı yerleşkesine helikopter ile ulaşım sağlandığına yönelik gerçek dışı ve halkı yanıltmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı ifade edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Açıklamada, ilgili paylaşımların başka sosyal medya hesapları tarafından da dolaşıma sokulduğunun tespit edilmesi üzerine, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı, şüphelilerin tespiti ve teminine yönelik soruşturma işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.