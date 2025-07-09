İstanbul Boğazı'ndaki 6 kaçak yapı için yıkım kararı! Aralarında Bebek Otel ve Arnavutköy Balıkçısı da var

İstanbul Boğazı'nda bulunan Bebek – Arnavutköy hattında birçok işletmede kaçak katlar, izinsiz teraslar, çatı açmaları gibi aykırılıklar tespit edildi. Bu tespitler, uzman raporu ve tutanaklarıyla kayıt altına alındı.

Kaçak yapılaşma daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gündemine geldi. Tutulan rapor ve tutanaklar incelendi.

KAÇAK OLARAK TERAS YAPILAR TESPİT EDİLDİ!

Anıtlar Kurulu'nun bu konudaki değerlendirme, rapor ve tespitleri dikkate alınarak İBB encümen kararıyla İstanbul Boğazı'ndaki bu kaçak yapılarla ilgili yıkım kararı verildi. Yıkılmasına karar verilen yapılar arasında ünlü otel ve mekanlar var.

Encümen kararıyla yıkılan ve yıkılacak mekanlar şu şekilde:

Baylan Pastanesi – Yıkım tarihi 10.07.2025

Bebek Balıkçısı – Yıkım tarihi: 16.07.2025

Bebek Otel – Yıkım tarihi: 18.07.2025

Arnavutköy Balıkçısı – Yıkım tarihi: 30.07.2025

Mandarin Otel – Yıkım tarihi: 01.08.2025

Ottoman Otel - Yıkım tarihi: 22.06.2025

6'SI İÇİN YIKIM KARARI VERİLDİ!

Yıkım kararı aralarında lüks 3 otelin de bulunduğu 106 yapıdan 6'sı için verildi. Denizin içine dolgu yapıldığı, merdiven kaldırıldığı tespit edildi. Yıkılacak 6 yapı; Bebek, Ortaköy ve Kuruçeşme mahallelerinde yer alıyor.

EN DİKKAT ÇEKEN YER BEBEK OTEL OLDU!

Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy hattındaki birçok işletmede kaçak katlar, izinsiz teraslar, çatı açmaları gibi aykırılıklar tespit edildi. Bunlar arasında en dikkat çeken yer ise, sosyetenin gözde mekânlarından biri olan Bebek Otel oldu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DENETİM BAŞLATTI!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye genelinde kaçak yapılaşmaya karşı kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Sadece sahil şeritlerinde değil, Kapadokya gibi tarihi bölgelerde de yüzlerce kaçak yapının kaldırılması sağlandı.

Son olarak İstanbul Boğazı’nda yürütülen saha taramaları kapsamında 106 yapının imara aykırı olduğu belirlendi.