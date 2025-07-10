İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapılar için yıkım kararı çıkmıştı! İlk durak Baylan oldu

İstanbul Boğazı hattında yer alan bazı yapılar hakkında, ruhsata aykırı müdahaleler gerekçesiyle yıkım kararı alındı.

İncelemeler kapsamında, özellikle Bebek – Arnavutköy hattında yer alan yapılarda kaçak kat çıkma, izinsiz teras yapımı, çatı açmaları ve eklenti düzenlemeleri gibi ruhsata aykırı uygulamalar tespit edildi.

Usulsüzlükler, uzman raporları ve tutanaklarla kayıt altına alınarak ilgili birimlerin değerlendirmesine sunuldu.

6 ÜNLÜ MEKAN YER ALIYOR!

Yıkım kararı alınan yapılar arasında Baylan Pastanesi, Bebek Balıkçısı, Bebek Otel’i, Arnavutköy Balıkçısı, Mandarin Otel ve Ottoman Otel bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ülke genelinde sürdürdüğü kaçak yapı denetimleri kapsamında, İstanbul Boğazı boyunca 106 yapının imar mevzuatına aykırı olduğu belirlendi. Denetimler Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy gibi semtlerde yoğunlaştı.

İLK DURAK BAYLAN PASTANESİ!

Baylan Pastanesi'nin yıkım tarihi 10 Temmuz olarak belirlenmişti. Belediyenin bugün ilk durağı Baylan Pastanesi oldu.

Ekipler Baylan Pastanesi'nin yıkımı için harekete geçti.