İstanbul'da Böcek ailesi yok oldu! 4 kişi tutuklandı
İstanbul Fatih’te tatile gelen anne ve iki çocuğunun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 4 kişinin tutuklanmasına karar verdi.
