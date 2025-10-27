Son dakika: 6.1'lik deprem korkuttu! İstanbul'da hissedilen depremin merkez üssü Balıkesir

Son dakika: İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu. Depremin merkez üssü Balıkesir Sındırgı, büyüklüğü ise 6.1! AFAD yaptığı açıklamada depremin merkez üssünün Sındırgı olduğunu açıkladı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.0 olarak açıkladı.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem başta Bursa, İzmir, Manisa, Çanakkale, Ankara'da da hissedildi.

BİR DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

6.0'lık depremden 2 dakika sonra 22.50'de Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

BAKAN MEMİŞOĞLU: "SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." dedi.