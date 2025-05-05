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İstanbul'da nikah salonlarında 'evet' yoğunluğu! Çiftler '05.05.25' tarihinde evlenmek için sıraya girdiler...

İstanbul'daki nikah salonlarında 5 Mayıs 2025 tarihi için yoğunluk yaşanıyor. Evliliklerine özel ve unutulmaz bir başlangıç yapmak isteyen çok sayıda çift, "05.05.25" gibi akılda kalıcı bir tarihte dünyaevine girmek için başvurularını erkenden yaptı. Bu tarihin uğurlu ve simgesel olduğuna inanan çiftler, bu özel günü kaçırmamak için nikah salonlarına adeta akın etti. Detaylar haberimizde...

İstanbul'da nikah salonlarında 'evet' yoğunluğu! Çiftler '05.05.25' tarihinde evlenmek için sıraya girdiler...

İstanbul'daki nikah salonlarında, evliliklerine özel ve akılda kalıcı bir tarih beilrlemek için 05.05.25 tarihinde evlenmek isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk yaşanıyor.

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5 MAYIS 2025 TARİHİNDE NİKAH YOĞUNLUĞU YAŞANDI

İstanbul'da evlenmek isteyen çiftler, evliliklerine 5 Mayıs 2025 tarihinde başlamak için yoğunluk oluşturdu. 05.05.25 olarak kodlanan tarihin akılda kalıcı olması nedeniyle özel olduğunu düşünen çiftler, nikah salonlarına akın etti.

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"BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR GÜN"

Bugün evlenen Arzu Yaşar, "Özel bir gün, bizim için de çok özel bir gün. O yüzden biz bugünü seçtik. Böyle güzel bir günde çok mutluyuz. Aslında biz 25.05.25 tarihini istiyorduk. O tarihte bulamayınca bu tarihi seçtik. Yine de mutluyuz" dedi.

Eşi Yunus Yaşar ise, "Aslında biz de 25.05.25 tarihini istiyorduk. Özel bir gün olduğu için, akılda kalıcı bir gün olduğu için. Ama o tarih bulamadık, bu tarihi aldık biz de. Bu da akılda kalıcı olduğu için" dedi.

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"ÇOK GÜZEL, ÖMÜRDE BİR GÜN OLACAK"

Gelin Özden Şengül Kolat, "Bugün benim doğum günüm. Bizim için özel olsun istedik. O yüzden bugünü seçtik. Önceden planladık, evet. Çok heyecanlı hissediyorum. Güzel duygular" dedi.

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Eşi Abdurrahman Kolat ise, "Hem eşimin doğum günü, hem onun güzelliğine daha çok güzellik katmak için bugünü taçlandırmak istedik. Hem de bu rakamların güzelliği bir araya denk gelmişti. Bu yüzden özellikle bugün ayarlayıp seçtik. Heyecanlıyım. Çok güzel, ömürde bir gün olacak. Bu rakamlarla bir araya gelmesi ve şimdi onun gününde olmasıyla bizim için unutulmayacak, çok güzel bir anı olacak. Çok teşekkür ederim" dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Hıdırellez nikah
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