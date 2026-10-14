İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Halatla karşıya geçtiler

İstanbul'da etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, Sarıyer'de hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışın ardından bazı yollar suyla kaplanırken, bölgede mahsur kalan vatandaşlar karşıya geçebilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlar, halata tutunarak yolun karşı tarafına ulaşmaya çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış, Sarıyer'de de su birikintilerine neden oldu. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte bazı yollar adeta göle dönerken, vatandaşlar ulaşımda zor anlar yaşadı.

Yolda biriken sular nedeniyle bulundukları noktadan ilerleyemeyen kişiler, karşıya geçmek için farklı bir çözüm buldu.

HALATA TUTUNARAK KARŞIYA GEÇTİLER

Suyla kaplanan yolda mahsur kalan vatandaşlar, yolun diğer tarafına ulaşabilmek için halat kullandı.

Halata tutunarak suyun içinden ilerleyen kişiler, güçlükle karşıya geçmeyi başardı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Vatandaşların suyla kaplanan yolda halata tutunarak ilerlediği anlar, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, mahsur kalan kişilerin halattan destek alarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı görüldü.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır