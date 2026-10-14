HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Halatla karşıya geçtiler

İstanbul'da etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, Sarıyer'de de hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle yollar adeta göle dönerken, su birikintileri arasında mahsur kalan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yolun karşısına geçebilmek için halata tutunan kişiler, suyun içinden güçlükle ilerledi.

İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! Halatla karşıya geçtiler

İstanbul'da etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, Sarıyer'de hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışın ardından bazı yollar suyla kaplanırken, bölgede mahsur kalan vatandaşlar karşıya geçebilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlar, halata tutunarak yolun karşı tarafına ulaşmaya çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul da sağanak hayatı felç etti! Halatla karşıya geçtiler 1

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış, Sarıyer'de de su birikintilerine neden oldu. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte bazı yollar adeta göle dönerken, vatandaşlar ulaşımda zor anlar yaşadı.

İstanbul da sağanak hayatı felç etti! Halatla karşıya geçtiler 2

Yolda biriken sular nedeniyle bulundukları noktadan ilerleyemeyen kişiler, karşıya geçmek için farklı bir çözüm buldu.

İstanbul da sağanak hayatı felç etti! Halatla karşıya geçtiler 3

HALATA TUTUNARAK KARŞIYA GEÇTİLER

Suyla kaplanan yolda mahsur kalan vatandaşlar, yolun diğer tarafına ulaşabilmek için halat kullandı.

Halata tutunarak suyun içinden ilerleyen kişiler, güçlükle karşıya geçmeyi başardı.

İstanbul da sağanak hayatı felç etti! Halatla karşıya geçtiler 4

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Vatandaşların suyla kaplanan yolda halata tutunarak ilerlediği anlar, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, mahsur kalan kişilerin halattan destek alarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı görüldü.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da üniversitelerden peş peşe tatil kararı!İstanbul'da üniversitelerden peş peşe tatil kararı!
Vali Gül'den İstanbul için yeni uyarıVali Gül'den İstanbul için yeni uyarı

Anahtar Kelimeler:
Sarıyer sağanak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

Suudi Arabistan'a yeni saldırı! Petrol devini vurdular

Suudi Arabistan'a yeni saldırı! Petrol devini vurdular

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

Her şeyi bırakıp Ankara'ya yerleşmişti! Beyaz TV Ana Haber yayından kalktı

Her şeyi bırakıp Ankara'ya yerleşmişti! Beyaz TV Ana Haber yayından kalktı

Cafer Mahiroğlu'nun tüm şirketlerine el konuldu, kayyum atandı

Cafer Mahiroğlu'nun tüm şirketlerine el konuldu, kayyum atandı

Hızlı tren geliyor: İki il arası 2,5 saate düşecek

Hızlı tren geliyor: İki il arası 2,5 saate düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.