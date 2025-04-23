Son dakika: AFAD duyurdu! İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem... Vatandaşlar kendilerini dışarıya attı; artçı sarsıntılar sürüyor

Son dakika haberi... Bugün İstanbul'da saat 12:13'te 3.9 büyüklüğüne deprem meydana geldi. İstanbul bu depremden dakikalar sonra 6.2 büyüklüğünde bir sarsıntı ile sallandı. Sarsıntının ardından vatandaşlar kendilerini dışarıya attı.

Gelen bilgilere göre Bahçelievler'de bir kişi deprem sırasında balkondan atlayarak yaralandı.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR! 4.9 ve 4.4 ŞİDDETİNDE 2 DEPREM DAHA OLDU

Öte yandan 6.2'lik depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. 6.2'lik sarsıntının ardından 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. 4.4'lük sarsıntının ardından saat 13:02'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

İLK DEPREMİN ŞİDDETİ 3.9

İstanbul bugün art arda sallanırken, ilk sarsıntı saat 12:13'ye yaşandı. Depremin şiddeti 3.9 olarak ölçüldü.

Ayrıntılar geliyor...