İstanbul Hava Durumu! 12 Nisan Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Nisan 2026 Pazar günü, İstanbul'da hava serin. Parçalı bulutlu bir gün bizi bekliyor. Gün içinde sıcaklık 13 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 5 dereceye kadar düşecek. Yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Nisan Pazartesi günü sıcaklık 15 derece civarında olacak. Hava yine parçalı bulutlu olacak. 14 Nisan Salı günü sıcaklık 17 dereceye çıkacak. O gün hava kapalı kalacak. 15 Nisan Çarşamba günü sıcaklık 16 derece civarında olacak. Hava yine kapalı kalmaya devam edecek.

Bu serin hava koşullarında kalın giyinmek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde daha dikkatli olmak gerekir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar hava koşullarını göz önünde bulundurmalıdır. Hazırlık yapmak önemlidir. Hava durumu değişiklikleri olabileceğinden güncel tahminleri takip etmekte fayda var.