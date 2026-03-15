İstanbul Hava Durumu! 15 Mart Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Mart 2026 Pazar günü, İstanbul'da hava durumu 12 derece civarında. Alçak bulutlar gün boyunca etkili olacak. Sıcaklık 6 ile 12 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 14 km/saat civarında. Rüzgar kuzeyden esecek. Nem oranı %67 seviyelerinde seyredecek.

16 Mart Pazartesi günü hava durumu 13 derece civarında olacak. Bulutların arasından güneş ara ara görünecek. Sıcaklık 3 ile 13 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 14 km/saat olacak. Rüzgar yine kuzeyden esecek. Nem oranı %68 civarında olacak.

17 Mart Salı günü 13 derece civarında bir sıcaklık bekleniyor. Alçak bulutların etkisi sürecek. Sıcaklık aralığı 6 ile 13 derece arasında olacak. Rüzgar hızı yine 14 km/saat civarında. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Nem oranı %68 seviyelerinde kalacak.

18 Mart Çarşamba günü hava durumu 11 derece civarında olacak. Alçak bulutlar etkili olmaya devam edecek. Sıcaklık 8 ile 11 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 14 km/saat olacak. Rüzgar kuzeyden esecek. Nem oranı %68 seviyelerinde olacak.

Bu dönemde hava genellikle serin ve bulutlu olacak. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler seçilmelidir. Nem oranı yüksek olacağından, yeterli miktarda su içmek önemlidir. Rüzgar hızına dikkat ederek bölgeye göre hazırlık yapmak gerekir.