İstanbul ve Ankara'da DHKP-C'ye operasyonu! 18 kişi yakalandı

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, DHKP-C silahlı terör örgütüyle irtibatlı olarak TAYAD içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. DHKP-C'ye İstanbul'da da operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi yakalandı.

Son dakika... İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, DHKP-C silahlı terör örgütünün çökertilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Ankara'da DHKP-C ile irtibatlı olarak TAYAD içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'daki operasyonda ise 12 kişi yakalandı.

12 KİŞİ YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Gazi Mahallesi Spor Kulübü ve Gazi Mahalli Alan Yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 14 şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul'da 14 adrese saat 05.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi yakalanırken yapılan aramalarda 1 adet silah, 1 adet şarjör ve 21 adet fişek ele geçirildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

DHKP-C
