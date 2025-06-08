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İzmir 08 Haziran Pazar hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 08 Haziran Pazar hava durumu güneşli ve açık olacak.

İzmir 08 Haziran Pazar hava durumu! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

İzmir'de 8 Haziran 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 29°C civarında. Gece ise 18°C seviyelerine düşmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 9 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 29°C olacak. 10 Haziran Salı günü de 29°C civarında bir sıcaklık öngörülüyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek ve bol su tüketmek faydalı olacaktır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmeli. Ayrıca, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda olmaktan kaçınılmalıdır.

Sıcak havadan özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler etkilenebilir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunmak için serin ortamlarda vakit geçirmeleri önemlidir. Düzenli olarak su içmeleri gerekmektedir.

Sıcak hava koşullarının uzun süre devam etmesi, su kaynaklarının azalmasına yol açabilir. Ayrıca, tarım ürünlerini olumsuz etkileyebilir. Su tasarrufu yapmak ve tarım ürünlerini korumak için alınacak önlemler, bireysel ve toplumsal sorumluluklarımız arasında yer almaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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