HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir'de tünel çalışması sırasında bir evin duvarı yıkıldı

İZMİR'in Konak ilçesinde Buca ile Bornova'yı birbirine bağlayacak Onat Tüneli inşaatında yapılan kazı çalışmaları sırasında, bir evin yatak ve oturma odasının duvarları büyük bir gürültüyle yıkıldı. Olay sırasında odada bulunan Fahriye Kübra Kılıç (28) ile 2 yaşındaki kızı yara almadan kurtuldu.

İzmir'de tünel çalışması sırasında bir evin duvarı yıkıldı

Olay, dün akşam saatlerinde Konak ilçesi Atamer Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Onat Tüneli inşaatında yapılan kazı çalışmaları sırasında, Ersen Kılıç (31) ve Fahriye Kübra Kılıç çiftine ait evin yatak ve oturma odasının duvarları çöktü. Olay sırasında 2 yaşındaki kızını uyutmaya çalışan Fahriye Kübra Kılıç, büyük panik yaşadı. O anları anlatan Kılıç, "Evin duvarları çatlıyor, sürekli sallanıyoruz. Risk altındayız. Dün gece çok şiddetliydi. Çocuğumu ayağımda sallıyordum. Birden duvar çöktü. Odamız kullanılamaz hale geldi. Çok korktum. Depremden bile daha fazla korku yaşadım. O an evin tamamen yıkılacağını ve öleceğimizi sandım" dedi.

'DEFALARCA BELEDİYEYE ŞİKAYETTE BULUNDUK'

Kılıç, "Çalışmaların durdurulması için defalarca belediyeye şikayette bulunduk. Yanımızda duran olmadı. Bize sadece 5 ay kira desteği verildi. Eşim işsiz, iki çocuğum var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eşyalarımız kırıldı, maddi zararın ötesinde can güvenliğimiz yok. Belediye başkanı, kendisini bizim yerimize koysun. Hatta gelip, bir gün bile olsa bu evde kalıp, yaşadıklarımızı görsün" diye konuştu. Diğer yandan Onat Tüneli inşaatında yapılan kontrollü patlatmalar nedeniyle mahalledeki bazı evlerde daha önce de çatlaklar oluştuğu öğrenildi. (DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik'te feci kaza! Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybettiBilecik'te feci kaza! Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Brüksel'de Türk gazetecilerle bir araya geldiTBMM Başkanı Kurtulmuş, Brüksel'de Türk gazetecilerle bir araya geldi

Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dev market zincirinin çamaşır suyu toplatılıyor!

Dev market zincirinin çamaşır suyu toplatılıyor!

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat öldürüldü

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat öldürüldü

ODTÜ dansöz videosu, sosyal medyayı salladı!

ODTÜ dansöz videosu, sosyal medyayı salladı!

Savaşın izi Türkiye'de! Görüntüler Sakarya'da çekildi! İnceleme başlatıldı...

Savaşın izi Türkiye'de! Görüntüler Sakarya'da çekildi! İnceleme başlatıldı...

Tüm veliler onun için seferber oldu! Genç kızın hayalleri yarım kaldı

Tüm veliler onun için seferber oldu! Genç kızın hayalleri yarım kaldı

CHP lideri Özel duyurdu: 81 ilde seçim kampanyasına başlıyoruz!

CHP lideri Özel duyurdu: 81 ilde seçim kampanyasına başlıyoruz!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.