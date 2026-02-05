HABER

İzmir'deki selden acı haber geldi! Alt geçitte mahsur kalan aracın sürücü hayatını kaybetti

İzmir'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Çeşme ve Urla yönünden gelen yağış dalgası, hem ilçelerde hem de kent merkezinde su birikintilerine neden oldu. Torbalı ilçesinde ise sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Acı olay, akşam saatlerinde İzmir'in Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi’nde bulunan İZBAN alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ekinci (58) idaresindeki araç, yağmur nedeniyle suyla dolan alt geçitten geçmek istediği sırada mahsur kaldı.

SULARA GÖMÜLEN ARAÇTA HAYATINI KAYBETTİ

Suların yükselmesiyle araç bulunduğu yerde sulara gömüldü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Yapılan kontrollerde, sürücü Mehmet Ekinci’nin araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekinci’nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İZMİR'DE CADDELER GÖLE DÖNDÜ

İzmir'de öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak, Çeşme ve Urla ilçelerinden sonra kent merkezinde de etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle ana arterler ve ara sokaklar göle dönerken, rögarların taşması sonucu cadde üzerlerinde su birikintileri oluştu.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Derelerden ve cadde üzerlerinden akan suların denize karışması sonucu, kıyı şeridinde suyun rengi kırmızıya döndü. Yoğun yağış trafikte de aksamalara yol açtı.

Suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Su baskınlarının yaşandığı noktalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin, tıkanan mazgalları açmak ve biriken suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililer, yağışın etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

