İzmir, Hatay ve Manisa'da orman yangını... Ekipler yoğun mücadele veriyor! Seferihisar Belediye Başkanı'ndan acil destek çağrısı

Yaz aylarıyla birlikte Türkiye'nin birçok noktasından yangın haberleri gelmeye devam ediyor. İzmir'de dün Seferihisar ve Menderes'te yangınlar çıkmıştı. Bugün de devam eden yangınlarla mücadele sürüyor. Hatay'da da çıkan yangının kontrol altına alınması için zamanla mücadele veriliyor. Manisa'da da yangın çıktığına dair haber geldi.

19.05 ACİL DESTEK ÇAĞRISI Seferihisar Belediye Başkanı: "Çevre il ve ilçelerimizden acil destek çağrısıdır. Yangın hava şartları dolayısıyla giderek büyümekte. Yangın bölgelerini kurtarabilmek için ciddi desteğe ihtiyacımız var." Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin: "Çevre il ve ilçelerimizden acil destek çağrısıdır. Yangın hava şartları dolayısıyla giderek büyümekte. Yangın bölgelerini kurtarabilmek için ciddi desteğe ihtiyacımız var" pic.twitter.com/H47hqN5HXE — Mynet (@mynet) June 30, 2025

19.03 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: "Helikopterlerin, uçakların sayısını arttırmak lazım"

18.33 BAKAN YUMAKLI: "HAVADAN YOĞUN MÜDAHALE BAŞLADI" Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı görüntülü paylaşım ile hava araçlarının yoğun bir şekilde müdahaleye başladığını belirtti. Bakan Yumaklı, "Yeşil Vatanımızı savunurken durmak yok, yılmak yok. Hatay'da kara unsurlarımızın yanında, hava araçlarımız da yangına yoğun şekilde müdahale etmeye başladı" ifadelerini kullandı. Bakan Yumaklı: "Hatay’da kara unsurlarımızın yanında, hava araçlarımız da yangına yoğun şekilde müdahale etmeye başladı"pic.twitter.com/p7FqQJ9VWj — Mynet (@mynet) June 30, 2025

18.00 BİR YANGIN HABERİ DE HATAY'DAN Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın noktada yaşanan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, söndürme çalışmaları dron ile görüntülendi.

17.30 MANİSA'DA DA YANGIN ÇIKTI Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.