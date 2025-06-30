İzmir, Hatay ve Manisa'da orman yangını... Ekipler yoğun mücadele veriyor! Seferihisar Belediye Başkanı'ndan acil destek çağrısı

Yaz aylarıyla birlikte Türkiye'nin birçok noktasından yangın haberleri gelmeye devam ediyor. İzmir'de dün Seferihisar ve Menderes'te yangınlar çıkmıştı. Bugün de devam eden yangınlarla mücadele sürüyor. Hatay'da da çıkan yangının kontrol altına alınması için zamanla mücadele veriliyor. Manisa'da da yangın çıktığına dair haber geldi.
19.05
Seferihisar Belediye Başkanı: "Çevre il ve ilçelerimizden acil destek çağrısıdır. Yangın hava şartları dolayısıyla giderek büyümekte. Yangın bölgelerini kurtarabilmek için ciddi desteğe ihtiyacımız var."
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin: "Çevre il ve ilçelerimizden acil destek çağrısıdır. Yangın hava şartları dolayısıyla giderek büyümekte. Yangın bölgelerini kurtarabilmek için ciddi desteğe ihtiyacımız var" pic.twitter.com/H47hqN5HXE— Mynet (@mynet) June 30, 2025
19.03
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: "Helikopterlerin, uçakların sayısını arttırmak lazım"
18.33
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı görüntülü paylaşım ile hava araçlarının yoğun bir şekilde müdahaleye başladığını belirtti.
Bakan Yumaklı, "Yeşil Vatanımızı savunurken durmak yok, yılmak yok. Hatay'da kara unsurlarımızın yanında, hava araçlarımız da yangına yoğun şekilde müdahale etmeye başladı" ifadelerini kullandı.
Bakan Yumaklı: "Hatay’da kara unsurlarımızın yanında, hava araçlarımız da yangına yoğun şekilde müdahale etmeye başladı"pic.twitter.com/p7FqQJ9VWj— Mynet (@mynet) June 30, 2025
18.00
Hatay'ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın noktada yaşanan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ederken, söndürme çalışmaları dron ile görüntülendi.
17.30
Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
17.00
İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmalar sürdü.
Orman yangınlarına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale çalışmalarına yeniden başlandı.
Menderes ile Seferihisar'da etkili olan yangınlar 4 uçak, 14 helikopter ve kara ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor.
Kuyucak Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınına, şiddetli rüzgar nedeniyle helikopterler müdahale edememiş, bölgedeki birçok yerleşim yerinde tahliye işlemi başlatılmıştı.
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