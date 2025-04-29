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İzmir hava durumu: 29 Nisan Salı! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 29 Nisan Salı hava durumu tahminleri açıklandı. İşte İzmir'de hava durumu tahminleri...

İzmir hava durumu: 29 Nisan Salı! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Bugün, 29 Nisan 2025 Salı günü, İzmir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gündüz sıcaklık 24°C civarlarında olacak. Muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 11°C civarında seyredecek.

Çarşamba günü, 30 Nisan'da hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 23°C, gece ise 11°C civarında olacak. Perşembe günü, 1 Mayıs'ta yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 20°C, gece ise 12°C civarında olacak. Cuma günü, 2 Mayıs'ta hava azalan bulutlarla daha güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 22°C, gece ise 11°C civarında olacak.

Nisan ayında İzmir'de ortalama sıcaklıklar 14.8°C ile 20.3°C arasında değişiyor. Bu dönemde 6 yağmurlu gün yaşanıyor. Mayıs ayında sıcaklıklar artıyor. Ortalama 20.1°C ile 25.9°C arasında seyrediyor. Yağış miktarı azalıyor ve yağmurlu gün sayısı 4'e düşüyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak da önemlidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücut direncini artırmak için dengeli beslenmeye ve yeterli uyumaya dikkat etmek gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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