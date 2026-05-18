HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon

Konya’da son 15 günde çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan 38 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 01-15 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen çalışmalarda 24 bin 463 adet sentetik ecza, 315 kök kenevir, 140 gram kubar esrar, 95 adet ecstasy, 36 gram metamfetamin, 35 gram kenevir tohumu, 27 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucuya ilişkin gözaltına alınan 38 şüpheliden 36’sı serbest bırakılırken, 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon 1

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıMalatya’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
"Kurtuluş Savaşı'ndan el bombası getirdim" dedi, kimse inanmadı! Çocuklar oynarken buldu"Kurtuluş Savaşı'ndan el bombası getirdim" dedi, kimse inanmadı! Çocuklar oynarken buldu

Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!

Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı!

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

'Başkasına verdi' diyerek sevdiği kızın babasını katletti

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Kızı cenazede klip çekti! Hadise ve Gülşen'e olay sözler

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

Araç sürücüleri dikkat! Zorunlu ekipman listesi genişletildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.