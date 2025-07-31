Justin Timberlake konseri öncesi terör bildirisi yayınlanmış! Binlerce kişi hedefteydi... Kanlı plana karşı üst düzey güvenlik

Dünyaca ünlü sanatçı Justin Timberlake 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul'da konser gerçekleştirdi. Ünlü sanatçının konseri öncesi alınan yoğun güvenlik önlemleri sosyal medyada konuşulan konulardan biri oldu.

ÇOK SAYIDA POLİS GÖREV ALDI

Timberlake hayranlarının akın ettiği organizasyonda 1000 çevik kuvvet polisi görev aldı. Binlerce sivil polis ve Terörle Mücadele ekipleri de konserde hazır bulundu.

Ciddi güvenlik önlemlerinin alındığı konser için terör saldırısı ihtimalinin de değerlendirildiği ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti, başarılı bir operasyonla olası bir felaketin önüne geçti.

İSTANBUL EMNİYETİ OLASI SALDIRIYI ÖNLEDİ

Konserin iletişim sürecinin yürütüldüğü ajans tarafından paylaşılan gönderide büyük bir tehdidin eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KAMU GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DA HASSAS BİR SÜREÇTEN GELİŞMİŞTİR"

"Dünyaca ünlü Justin Timberlake konseri, binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleşmiştir. Bu özel gece, sadece müzik açısından değil aynı zamanda kamu güvenliği açısından da son derece hassas bir süreçten geçmiştir.

"BİRÇOK GRUP TERÖR SALDIRISI BİLDİRGESİ YAYINLADI"

Justin Timberlake konseri öncesi birçok grup terör saldırısı bildirgesi yayımlanmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen başarılı ve özverili çalışmalar neticesinde, olası bir terör tehdidi etkisiz hale getirilmiş,konser alanı en üst düzey güvenlik önlemleriyle korunmuştur. Alanda görev yapan 1000 çevik kuvvet personeli, binlerce sivil polis ve Terör Mücadele ekipleri sayesinde gece boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Etkinlik girişinde yaşanan yoğunluk ve zaman zaman oluşan gecikmeler bu önleyici ve koruyucu tedbirlerin bir sonucudur. Bu süreçte sabır gösteren ve anlayışla yaklaşan tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz"

KONSERE ÜNLÜ İSİMLER DE KATILIM SAĞLADI

Öte yandan konsere ünlü sanatçılar da katıldı. Timberlake konserini dinlemeye gelenler arasında; Kenan Doğulu, Oğuzhan Koç, Hazal Subaşı, Berfu - Eser Yenenler, Bengü, Doğu Demirkol - Ayşe Kırca, Belçim Bilgin, Gülben Ergen, Derya Uluğ, Asil Gök ve Yılmaz Kunt gibi ünlü isimler de yer aldı.



Bahsi geçen terör saldırı bildirilerinden bir tanesi ise şu şekilde