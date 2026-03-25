Kadıköy’de denetimler sürüyor! 50 araç men edildi

Kadıköy’de 20-21-22 Mart 2026 tarihlerinde trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde toplam 2 bin 34 araç kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda çeşitli trafik ihlallerinden toplam 856 bin 489 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde teknik şartlara aykırı 4 araç, abartı egzoz kullanan 3 araç, muayenesiz olduğu tespit edilen 18 araç ve sigortasız 1 araç hakkında işlem yapıldı. Ayrıca geri alınmış ehliyetle araç kullanan 3 sürücü, yetersiz ehliyetle araç kullanan 3 sürücü ve sürücü belgesini dönüştürmeyen 2 kişi de cezai işleme tabi tutuldu. Kurallara uymayan sürücülere yönelik uygulamalarda 4 sürücü tehlikeli şerit değiştirmekten ve 1 araç ise yüksek ses nedeniyle cezalandırıldı. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında toplam 50 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

