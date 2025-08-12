HABER

Kahramanmaraş 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Kahramanmaraş'ta hava durumu nasıl olacak?

Kahramanmaraş, 12 Ağustos 2025 Salı günü aşırı sıcakların etkisi altında kalacak.

Çiğdem Sevinç

Kahramanmaraş, 12 Ağustos 2025 Salı günü aşırı sıcakların etkisi altında kalacak. Gündüz sıcaklığın 42°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Nem oranı %22 seviyelerinde olacak. Bu durum, hissedilen sıcaklığın artmasına neden olacak. Rüzgar kuzeydoğudan, saatte 3.85 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 13 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığının 43°C olması bekleniyor. 14 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklık 44°C'ye yükselebilir. 15 Ağustos Cuma günü sıcaklıkların 42°C civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

Böylesi yüksek sıcaklıkların olduğu günlerde, öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketimi önerilmektedir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Dışarı çıkarken şapka veya güneş gözlüğü kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Evde kalınması gereken durumlarda, serin ortamlarda vakit geçirmek ve klima veya vantilatör kullanmak faydalı olacaktır.

