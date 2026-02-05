Kahramanmaraş Hava Durumu! 05 Şubat Perşembe Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Şubat 2026 Perşembe günü. Kahramanmaraş'ta hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 2 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı %73 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 5.1 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 07:32'de, gün batımı ise 18:00'de olacak.

Önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş’taki hava durumu değişkenlik gösterecek. 6 Şubat Cuma günü, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 0 ile 4 derece arasında olacak. 7 Şubat Cumartesi günü, kısa süreli sağanaklar görülebilir. Sıcaklıklar 2 ile 6 derece arasında değişecek. 8 Şubat Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 1 ile 7 derece arasında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak önlemler almak faydalı olacaktır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Düşük sıcaklıklarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek iyi bir yöntemdir. Sıcak içecekler tüketmek sağlığınızı korumanıza destek olur. Hava koşullarına uygun planlar yaparak olumsuz durumlardan etkilenmemek mümkündür.