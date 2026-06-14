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Kahramanmaraş Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 14 Haziran 2026 Pazar günü, şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Gündüz sıcaklık 27 derece iken, gece 15-16 derece arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artışı bekleniyor. 15 Haziran'da sıcaklık 31-32 derecelere ulaşacak. Sürekli değişen hava koşulları nedeniyle seyahat planlarınızı yaparken dikkatli olun. Su tüketimini artırmak ve güneş ışınlarından kaçınmak önem taşıyor.

Kahramanmaraş Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Kahramanmaraş hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Kahramanmaraş'ta 14 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu, şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27 derece civarında. Gece saatlerinde ise 15-16 derece arasında değişecek. Bu durum, tipik bir yaz gününü işaret ediyor.

Bugünkü hava nasıl sorusuna gelirsek, sabah saatlerinde hava sıcaklığı 19-20 derece olacak. Havada genel olarak güneşli bir görünüm hakim. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde ise şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde hava koşullarında ani değişiklikler yaşanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak bir seyir izleyecek. 15 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 31-32 dereceye yükselecek. 16 Haziran Salı günü ise 34-35 derece olması tahmin ediliyor. 17 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 36-37 dereceye çıkacak. Artan sıcaklıklar, yazın tipik sıcak ve kuru hava koşullarını yansıtıyor.

Bu dönemde öğleden sonra ve akşam saatlerinde şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar meydana gelebilir. Hazırlıklı olmak önemlidir. Seyahat planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Uygun önlemler almak faydalı olacaktır. Artan sıcaklıklar nedeniyle su tüketimini artırmak önemli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaya özen gösterin.

Kahramanmaraş'ta 14 Haziran 2026 Pazar günü şiddetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması öngörülüyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmekte fayda var. Planlarınızı ve günlük aktivitelerinizi buna göre ayarlayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kahramanmaraş
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