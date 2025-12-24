Kahramanmaraş Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Kahramanmaraş hava durumu nasıl?

Kahramanmaraş'ta 24 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli ve serin olacak. Gündüz hava sıcaklığı 9°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 2°C civarına düşecek. Nem oranı %96 seviyelerinde bekleniyor. Rüzgar hızı 3.3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:45, gün batımı saati 17:16’dır.

Kahramanmaraş'ta serin ve kısmen güneşli bir gün geçireceğimiz görülüyor. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmak iyi bir fikir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle rahatsızlık yaşamamak için dikkat etmelisiniz. Hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde serin olacak. 25 Aralık Perşembe günü hava sıcaklığı 9°C civarında ölçülecek. 26 Aralık Cuma günü ise sıcaklık 12°C civarına çıkacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun kıyafet seçmek önemlidir. Kat kat giyinmek yine iyi bir tercih olacaktır.

