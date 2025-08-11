HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda gözaltına alınan 72 zanlıdan 34'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 72 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla, diğerleri savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Katillerin dilini kullandılarKatillerin dilini kullandılar
ASELSAN yolunda feci kaza: Genç mühendisten acı haberASELSAN yolunda feci kaza: Genç mühendisten acı haber

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TMSF, Ekotürk TV kanalına el koydu! Kayyum...

TMSF, Ekotürk TV kanalına el koydu! Kayyum...

Çanakkale'de korkunç görüntüler! Alevler evlere ulaştı

Çanakkale'de korkunç görüntüler! Alevler evlere ulaştı

Tüm ülke Arda'yı konuşuyor! Maç sırasında çılgına döndü, söyledikleri yayına yansıdı...

Tüm ülke Arda'yı konuşuyor! Maç sırasında çılgına döndü, söyledikleri yayına yansıdı...

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Bir il onu konuşuyor! Evde korkunç halde bulundu

Bir il onu konuşuyor! Evde korkunç halde bulundu

Düzce, İstanbul ardından Balıkesir! Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'la ilgili herkes aynı haberi paylaşıyor

Düzce, İstanbul ardından Balıkesir! Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'la ilgili herkes aynı haberi paylaşıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.