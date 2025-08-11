Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 72 kişi gözaltına alındı.
Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla, diğerleri savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (AA)
