Kahramanmaraş’ta sağanak etkili oldu, su taşkınları yaşandı

Kent merkezinde aniden bastıran sağanak, vatandaşları ve sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini ve alt geçitleri su bastı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte de uzun araç kuyrukları meydana geldi. Özellikle Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi ve Doğukent Mahallesi çevresinde yağışın etkisiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı. Vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla iş yerlerine dolan suları tahliye etmeye çalıştı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır