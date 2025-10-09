HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kahramanmaraş’ta sağanak etkili oldu, su taşkınları yaşandı

Kahramanmaraş’ta etkili olan sağanak yağış su baskınlarına sebep oldu.

Kahramanmaraş’ta sağanak etkili oldu, su taşkınları yaşandı

Kent merkezinde aniden bastıran sağanak, vatandaşları ve sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini ve alt geçitleri su bastı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte de uzun araç kuyrukları meydana geldi. Özellikle Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi ve Doğukent Mahallesi çevresinde yağışın etkisiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı. Vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla iş yerlerine dolan suları tahliye etmeye çalıştı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göz sağlığı şansa bırakılmaz!Göz sağlığı şansa bırakılmaz!
12 kişinin öldüğü facia ile ilgili şoke eden detay: "Yanan şehir"12 kişinin öldüğü facia ile ilgili şoke eden detay: "Yanan şehir"

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.