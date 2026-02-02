HABER

Kalabalık ofisler tarih mi oluyor? "Yapay zeka kullanan 15 kişi, kullanmayan 150 kişiyle rekabet edebilir"

LinkedIn'in kurucu ortağı Reid Hoffman, "Yapay zekaya sahip 15 kişi, buna sahip olmayan 150 kişiyle rekabet edebilir." dedi. Hoffman'a göre yapay zeka, küçük ekiplerin büyük organizasyonların taklit edemeyeceği daha net "ortak bağlam" avantajını güçlendiriyor.

Enes Çırtlık

Yapay zekanın iş dünyasında dönüşüme yol açtığı artık bilinen bir gerçek. Bu dünyada yapay zekanın etkisiyle ekip yapıları, üretkenlik ve rekabet dengeleri somut olarak yeniden şekilleniyor. Hal böyle olunca, yapay zekanın iş hayatındaki gücüne yönelik yorumların sayısı da giderek artıyor. Bu yorumlardan biri ise LinkedIn'in kurucu ortağı Reid Hoffman'dan geldi.

"YAPAY ZEKAYA SAHİP 15 KİŞİ, SAHİP OLMAYAN 150 KİŞİYLE REKABET EDEBİLİR"

LinkedIn'in kurucu ortağı Reid Hoffman, yakın tarihli bir LinkedIn gönderisinde, "Yapay zekaya sahip 15 kişi, buna sahip olmayan 150 kişiyle rekabet edebilir. Yapay zeka, küçük ekiplerin başarabileceklerini temelden değiştiriyor." ifadelerini kullandı.

Hoffman sözlerine şöyle devam etti:

"Küçük ekiplerin daha net bir 'ortak bağlamı' vardır; bu, büyük organizasyonların taklit edemeyeceği bir şeydir. Yapay zeka bunu güçlendiriyor çünkü bu ortak bağlamda kalıpları yakalayan ve yüzeye çıkaran sistemler inşa edebilirsiniz."

Business Insider'da yer alan habere göre Hoffman, yapay zeka odaklı girişimlerin belirli bir sorunu çözmek için mevcut yapay zeka ürünlerini aramak yerine, "Benim durumum için mükemmel çözüm nasıl olurdu?" diye sorduklarını, sonra da kaba (ilkel) bir haliyle de olsa onu inşa ettiklerini söyledi.

Daha sonra Hoffman, ekibinin podcast'i için çeviri süreçleriyle ilgili yaptığı denemelerden bir örnek paylaştı.

YAPAY ZEKA İŞLERİ ALIYOR

Son aylarda, birçok iş ve teknoloji lideri, insanların yaptığı bazı işleri yapay zeka ile değiştirdiklerini veya değiştireceklerini işaret etti. Örneğin; Meta'dan Mark Zuckerberg, yapay zekanın bireylerin tüm bir ekibin işini yapabilmesini sağladığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka
