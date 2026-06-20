HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Kalp Profesörü açıkladı: En kötü uyku pozisyonu buymuş!

Uyku sadece dinlenmekten ibaret değil. Uzmanlara göre gece boyunca nasıl yattığınız; kalbinizden akciğerlerinize, midenizden solunum yollarınıza kadar birçok organın çalışma şeklini doğrudan etkileyebiliyor. Kalp Profesörü Muhammed Keskin, uyku pozisyonlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunarak özellikle bir pozisyona karşı vatandaşları uyardı.

Kalp Profesörü açıkladı: En kötü uyku pozisyonu buymuş!
Gökçen Kökden

Prof. Dr. Muhammed Keskin, uykunun pasif bir dinlenme süreci olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Uyumak sadece yatmak demek değildir. Uyku çok büyük bir biyomekanik eylemdir. Hem beynimizi hem de vücudumuzu dinlendirir" dedi.

Kalp Profesörü açıkladı: En kötü uyku pozisyonu buymuş! 1

Keskin'e göre herkes için tek bir mükemmel uyku pozisyonu bulunmuyor. En doğru pozisyon, kişinin sağlık durumuna göre değişiklik gösterebiliyor.

KALP İÇİN SAĞ TARAF MİDE İÇİN SOL TARAF ÖNERİLİYOR

Kalp Profesörü açıkladı: En kötü uyku pozisyonu buymuş! 2

Uzman isme göre kalp ve mide sağlığı söz konusu olduğunda farklı uyku pozisyonları öne çıkıyor. Kalp rahatsızlığı bulunan kişilerde sağ tarafa yatmanın daha uygun olabileceğini belirten Keskin, mide problemleri yaşayan kişilere ise sol tarafa yatmayı veya hafif eğimli bir pozisyonda uyumayı öneriyor.

KALP YETMEZLİĞİ HASTALARINA ÖZEL ÖNERİ

Prof. Dr. Keskin, özellikle kalp yetmezliği bulunan kişiler için "Semi-Fowler" adı verilen pozisyonun faydalı olabileceğini söyledi.

Yaklaşık 30 derecelik hafif yükseltilmiş bir pozisyon anlamına gelen bu yöntemin, akciğerlerde sıvı birikimini azaltmaya yardımcı olabileceğini belirten Keskin, bu pozisyonun çok konforlu olmasa da kalp yetmezliği hastalarına sıklıkla tavsiye edildiğini ifade etti.

YÜZÜSTÜ YATMAK EN KÖTÜ UYKU POZİSYONU

Kalp Profesörü açıkladı: En kötü uyku pozisyonu buymuş! 3

Uzman isim, özellikle yüzüstü uyuma alışkanlığına karşı dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Keskin, "Yüzü koyun yatma pozisyonu en kötü uyku pozisyonudur diyebilirim" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Muhammed Keskin'e göre sırt üstü yatmak da her zaman ideal bir seçenek değil.

Bu pozisyonda;

  • Kalbin üzerindeki yük artabiliyor
  • Akciğerlerin üzerindeki baskı artabiliyor
  • Gırtlak üzerindeki yük artabiliyor

Bu nedenle uyku pozisyonunun kişisel sağlık durumuna göre değerlendirilmesi gerekiyor.

Uykuya bakış açısının değişmesi gerektiğini vurgulayan Keskin, "Uyku sadece pasif bir dinlenme hali değil, aktif bir biyomekanik terapidir" dedi.

Uzmanlara göre gece boyunca alınan uyku pozisyonu, uzun vadede genel sağlık üzerinde önemli bir rol oynayabiliyor. Bu nedenle tek bir pozisyonun herkes için doğru olduğu düşüncesinden uzaklaşılması ve mevcut sağlık durumuna uygun pozisyonların tercih edilmesi öneriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel cephesinden kulisleri karıştıran Mansur Yavaş çıkışı: "Bir ay sonrayı bekleyin"Özgür Özel cephesinden kulisleri karıştıran Mansur Yavaş çıkışı: "Bir ay sonrayı bekleyin"
AK Parti'den Sözcü TV'ye 'Kılıçdaroğlu' tepkisiAK Parti'den Sözcü TV'ye 'Kılıçdaroğlu' tepkisi

Anahtar Kelimeler:
kalp damar hastalıkları sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e kurultay yanıtı! Tarih verdi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e kurultay yanıtı! Tarih verdi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan o iddiaya sert sözler! "Yarın genel başkanlığı bırakırım"

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan o iddiaya sert sözler! "Yarın genel başkanlığı bırakırım"

CANLI | Türkiye - Paraguay maç anlatımı!

CANLI | Türkiye - Paraguay maç anlatımı!

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2026 şampiyonu belli oldu!

Dev banka duyurdu: Türkiye'deki ATM'lerini kapatıyor

Dev banka duyurdu: Türkiye'deki ATM'lerini kapatıyor

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.