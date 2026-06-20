Kalp Profesörü açıkladı: En kötü uyku pozisyonu buymuş!

Prof. Dr. Muhammed Keskin, uykunun pasif bir dinlenme süreci olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Uyumak sadece yatmak demek değildir. Uyku çok büyük bir biyomekanik eylemdir. Hem beynimizi hem de vücudumuzu dinlendirir" dedi.

Keskin'e göre herkes için tek bir mükemmel uyku pozisyonu bulunmuyor. En doğru pozisyon, kişinin sağlık durumuna göre değişiklik gösterebiliyor.

KALP İÇİN SAĞ TARAF MİDE İÇİN SOL TARAF ÖNERİLİYOR

Uzman isme göre kalp ve mide sağlığı söz konusu olduğunda farklı uyku pozisyonları öne çıkıyor. Kalp rahatsızlığı bulunan kişilerde sağ tarafa yatmanın daha uygun olabileceğini belirten Keskin, mide problemleri yaşayan kişilere ise sol tarafa yatmayı veya hafif eğimli bir pozisyonda uyumayı öneriyor.

KALP YETMEZLİĞİ HASTALARINA ÖZEL ÖNERİ

Prof. Dr. Keskin, özellikle kalp yetmezliği bulunan kişiler için "Semi-Fowler" adı verilen pozisyonun faydalı olabileceğini söyledi.

Yaklaşık 30 derecelik hafif yükseltilmiş bir pozisyon anlamına gelen bu yöntemin, akciğerlerde sıvı birikimini azaltmaya yardımcı olabileceğini belirten Keskin, bu pozisyonun çok konforlu olmasa da kalp yetmezliği hastalarına sıklıkla tavsiye edildiğini ifade etti.

YÜZÜSTÜ YATMAK EN KÖTÜ UYKU POZİSYONU

Uzman isim, özellikle yüzüstü uyuma alışkanlığına karşı dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Keskin, "Yüzü koyun yatma pozisyonu en kötü uyku pozisyonudur diyebilirim" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Muhammed Keskin'e göre sırt üstü yatmak da her zaman ideal bir seçenek değil.

Bu pozisyonda;

Kalbin üzerindeki yük artabiliyor

Akciğerlerin üzerindeki baskı artabiliyor

Gırtlak üzerindeki yük artabiliyor

Bu nedenle uyku pozisyonunun kişisel sağlık durumuna göre değerlendirilmesi gerekiyor.

Uykuya bakış açısının değişmesi gerektiğini vurgulayan Keskin, "Uyku sadece pasif bir dinlenme hali değil, aktif bir biyomekanik terapidir" dedi.

Uzmanlara göre gece boyunca alınan uyku pozisyonu, uzun vadede genel sağlık üzerinde önemli bir rol oynayabiliyor. Bu nedenle tek bir pozisyonun herkes için doğru olduğu düşüncesinden uzaklaşılması ve mevcut sağlık durumuna uygun pozisyonların tercih edilmesi öneriliyor.