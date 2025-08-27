HABER

Kamyona arkadan çarpan TIR'ın şoförü öldü

Diyarbakır-Şilvan kara yolunda kamyona arkadan çarpan TIR'ın şoförü Nazmi Kahraman, hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Bağdere Mahallesi yakınında meydana geldi. Nazmi Kahraman idaresindeki TIR, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle TIR şoförü araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Nazmi Kahraman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen Kahraman'ın yakınları fenalık geçirirken, cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

