Kanser taramalarında SMS dönemi başladı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, kanser taramalarına katılımı artırmak amacıyla bilgilendirici SMS gönderimlerinin Türkiye genelinde başladığını söyledi.

Türkiye genelinde yeni bir uygulama başlatıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından kanser taramalarına katılımı arttırmak amacıyla hedef olan vatandaşlara bilgilendirme amaçlı SMS gönderilmeye başlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, kanser taramalarında erkek teşhisin hayat kurtardığını aktardı.

"Kanser taramaları tamamen ücretsiz"

Yaklaşık 15 milyon vatandaşın kısa mesajlarla bilgilendirileceğini ifade eden Bildirici, "Kanser taramalarında erken teşhis hayat kurtarır. Vatandaşlarımızın bu mesajları dikkate alarak taramalarını yaptırmaları son derece önemlidir. Eskişehir’de de vatandaşlar SMS’leri alarak sağlık kuruluşlarına başvurmaya başladı. Başvurulan bu kanser taramaları tamamen vatandaşlarımıza tamamen ücretsizdir. 40-69 yaş arası kadınların meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınların rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerin kolorektal kanser taramalarına davet ediyoruz. SMS’inizi aldığınızda vakit kaybetmeden Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerimize başvurarak kanser taramalarınızı yaptırabilirsiniz" dedi.

