Kapıkule'deki iki operasyonda 245 kilo 932 gram esrar ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'na ayrı zamanlarda gelen kamyon ve tır, risk analizleri çerçevesinde Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince X-ray taramasına sevk edildi.

Kamyonun dorsesinde X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesinin ardından detaylı arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeği "Füge"nin kullanıldığı aramada mobilyalara gizlenmiş 51 pakette 80 kilo 620 gram esrar ele geçirildi.

Ayrıca ekipler, Türkiye'ye giren tır sürücüsünün şüpheli hareketlerde bulunduğunu, aracından inip yaya olarak yurt dışına çıkmaya çalıştığını Kapalı Devre Kamera Sistemi'nden (CCTV) tespit etti.

X-ray taramasına alındıktan sonra yoğunluk tespit edilen tırda yapılan detaylı aramada karton kutulara gizlenmiş 165 kilo 312 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır