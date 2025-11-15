Kar yağışı yurdu etkisi altına aldı! Kayseri, Tokat, Yozgat, Nevşehir...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın yani 16 Kasım Pazar itibarıyla Erzurum, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari’de kar yağışı beklendiği bilgisini paylaştı. Bugün ise Hakkari, Tokat, Yozgat, Nevşehir, Kars, Kayseri, Bolu ve Tunceli'de kar yağışı etkisini gösterdi.

İşte yurttan kar manzaraları:

TUNCELİ

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kent genelinde dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak, sabaha doğru bazı yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçeleri beyaz örtüyle kaplandı.

Karayolları 86. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri, sorumluluk alanlarında kar küreme çalışması başlattı.

HAKKARİ

Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kent genelinde dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak, sabaha doğru bazı yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla Durankaya beldesi ve yüksek kesimlerdeki bazı köyler beyaza büründü.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Meralarda koyunlarını otlatan besiciler, karın aniden bastırmasıyla zor anlar yaşadı, hayvanlarını yerleşim yerlerinin yakınına indirdi.

TOKAT

Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kent genelinde yüksek kesimlerde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı devam ediyor.

Tokat-Sivas kara yolu üzerindeki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi ile Artova ilçesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Kar yağışının ardından kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

KAYSERİ

Kayseri'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Kentte gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Talas ve Melikgazi ilçelerinin yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaz bir örtüyle kaplandı.

Belediye ekipleri, Erciyes'e çıkan yolların trafiğe kapanmaması için aralıklarla çalışma yürütüyor.

YOZGAT

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezi ile yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Kar yağışının ardından Akdağmadeni Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

BOLU

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Gerede ilçesindeki Arkut Kayak Merkezi ile Kartalkaya, Sarıalan, Aladağ Yaylası ve Abant Gölü Milli Parkı'nın yüksek noktalarına gece saatlerinde kar yağdı.

Kar yağışının etkili olduğu yerler, beyaza büründü.

Bölgede karla kaplanan ormanlar ve yaylalar, güzel görüntü oluşturdu.

KAPADOKYA

Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle bezeli turizm bölgesi Kapadokya'da, mevsimin ilk karı peribacalarıyla kaplı vadilerde masalsı manzara oluşturdu.

Nevşehir ve çevresinde sabaha karşı başlayan kar yağışıyla bölge kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, karla kaplanan peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında gezinti yapıp fotoğraf çekti.

Sonbahar dolayısıyla sararan ağaç yaprakları ile kar beyazlığının bütünleşmesi de görüntülere yansıdı.