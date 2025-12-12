HABER

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Şam Büyükelçisi Köroğlu’nu ziyaret etti

KaraKuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye programı kapsamında Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Burhan Köroğlu’nu ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye programı kapsamında Şam Büyükelçimiz Burhan Köroğlu’nu ziyaret ederek, Türkiye-Suriye Ortak Harekat Merkezinde incelemelerde bulundu” denildi.

Kaynak: DHA

suriye Milli Savunma Bakanlığı
