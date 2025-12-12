Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Şam Büyükelçisi Köroğlu’nu ziyaret etti
KaraKuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye programı kapsamında Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Burhan Köroğlu’nu ziyaret etti.
12.12.2025 15:28
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye programı kapsamında Şam Büyükelçimiz Burhan Köroğlu’nu ziyaret ederek, Türkiye-Suriye Ortak Harekat Merkezinde incelemelerde bulundu” denildi.
