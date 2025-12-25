HABER

Karabük'te hareketli gece! 'Üfleme pazarlığı' kamerada: "Hangisi yararıma?"

Karabük'te dün gece saatlerinde nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan 19 yaşındaki sürücü ile polis arasındaki kovalamaca sürücünün kaza yapması sonucu son buldu. Alkollü olduğu anlaşılan sürücünün o anlarda polisle olan diyaloğu dikkat çekti. Polis ekiplerine 'Üflersem mi yararıma?' sorusu yönelten sürücü 1.85 promil alkollü çıktı.

Hürriyet Mahallesi Melisa Caddesi'nde 78 ABL 583 plakalı otomobilin sürücüsü M.E.Y. (19), yolda zikzak çizince polis ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Buradan Karabük-Yenice kara yolu üzerinde devam eden kovalamaca sonucu sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma ardından köprü ayağına çarptı.

Karabük te hareketli gece! Üfleme pazarlığı kamerada: "Hangisi yararıma?" 1

MOTOR YERİNDEN FIRLADI

Çarpmanın etkisi ile otomobilin motoru yerinden fırlayarak koptu. Kazada sürücü M.E.Y ve yanındaki Z.C.K. (18) yaralanırken, kaza sonrası polise direnenince ekipler biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Bu sırada ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Karabük te hareketli gece! Üfleme pazarlığı kamerada: "Hangisi yararıma?" 2

ÜFLEME PAZARLIĞI

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan otomobil sürücüsü M.E.Y, önce alkolmetreyi üflemek istemeyince ambulansa bindi. Bir süre sonra ambulanstan geri inen ve yüzüne yediği biber gazından dolayı zor anlar yaşayan sürücü polisle pazarlık yapmaya başladı.

Karabük te hareketli gece! Üfleme pazarlığı kamerada: "Hangisi yararıma?" 3

Trafik ekiplerin alkolmetreyi üflememesi durumunda cezaların katlanarak artacağı söylenen sürücü M.E.Y, 5 ay önce ehliyetini alkollü araç kullanmaktan dolayı alındığını belirterek, 'Alkolmetreyi üflersem mi daha çok yararıma" diye sormasının üzerine polisin üflemezsen cezan daha çok katlanır demesiyle alkometreyi üfledi.

Yapılan ölçümde sürücünün 1.85 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Karabük te hareketli gece! Üfleme pazarlığı kamerada: "Hangisi yararıma?" 4

51 BİN LİRA CEZA

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların genel durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. 1,85 promil alkollü sürücüye, tarafik ekiplerince Karayolları Trafik Kanunu'nun "dur ikazına uymamak", "sürücü belgesiz araç kullanmak" ve "alkollü araç kullanmak" gibi 6 maddeden toplam 51 bin 948 lira idari para cezası kesildi. Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Karabük te hareketli gece! Üfleme pazarlığı kamerada: "Hangisi yararıma?" 5

YURT ÖĞRENCİLERİ CANLI CANLI İZLEDİ

Diğer yandan kazanın meydana geldiği yerde bulunan Soğuksu KYK kız yurdundaki öğrencilerde yurdun bolkonuna çıkarak yaşananları film gibi izledi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

