HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karabük’te sağanak yağış hayatı felç etti

Karabük’te etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Karabük’te sağanak yağış hayatı felç etti

Karabük’te etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakikada metrekareye 40 kilogram yağışın düştüğü kentte cadde, sokak ve kara yolları sular altında kaldı.

Kent genelinde aniden bastıran kuvvetli yağış sonrası birçok noktada su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerleri, evler ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, belediye, AFAD ve itfaiye ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı. Ekiplerin, tıkanan mazgalların açılması ve su tahliye çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Meteoroloji yetkilileri ise yağışların devam edebileceği uyarısında bulunarak, vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Öte yandan şiddetli yağışlar ve yaka selleri nedeniyle Karabük Ovacık karayolunda yol trafiğe kapanırken bölgeye sevk edilen kipler yolun yeniden oluşum açılması için çalışma başlattı.

Karabük’te sağanak yağış hayatı felç etti 1

Karabük’te sağanak yağış hayatı felç etti 2

Karabük’te sağanak yağış hayatı felç etti 3

Karabük’te sağanak yağış hayatı felç etti 4

Karabük’te sağanak yağış hayatı felç etti 5

Karabük’te sağanak yağış hayatı felç etti 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralıAntalya’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
Aşkale’de trafik kazası: 7 yaralıAşkale’de trafik kazası: 7 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında görüşme gerçekleşti: Kurultay sözleri

Yeni adres TEK Parti mi olacak? Olay iddia

Yeni adres TEK Parti mi olacak? Olay iddia

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Trabzonspor'un kupa zaferi sonrası Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Mirasıyla çok konuşulmuştu! Son hali üzdü

Mirasıyla çok konuşulmuştu! Son hali üzdü

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

AK Parti'den yeni 'torba teklif': Taksi ve dolmuş esnafına vergi istisnası geliyor

AK Parti'den yeni 'torba teklif': Taksi ve dolmuş esnafına vergi istisnası geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.