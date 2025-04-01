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Karapınar’ı lodos vurdu

01.04.2025 16:48
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Konya’nın Karapınar ilçesinde beklenen lodos fırtınası etkisini göstermeye başlarken şiddetli rüzgar nedeniyle Meke Gölü girişindeki tanıtım levhası devrildi.

Karapınar’ı lodos vurdu

Meteoroloji’nin uyarıda bulunduğu lodos fırtınası, Konya genelinde etkisini artırmaya başladı. Özellikle Karapınar ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Meke Gölü girişindeki tanıtım levhası da şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretçilerin ilgi gösterdiği göle gelenler bu manzara ile karşılaştı. Fırtına nedeniyle bölgedeki vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirilirken, özellikle ağaç ve tabela devrilmesi, çatı uçması gibi risklere karşı tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Konya
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