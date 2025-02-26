Karda ayağı kayıp düşen adam hayatını kaybetti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kar bu kez can aldı! Olay, dün Çaycuma ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kentte etkili olan kar, kaldırımlarda soğuk havanın etkisiyle dondu. Buzlanan yolda yürüyen Ahmet Gedik, bir anda dengesini kaybedip, kayarak düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI!

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gedik, yapılan ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gedik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Gedik’in kayıp düştüğü anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır