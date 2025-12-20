Kars’ta park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Edinilen bilgilere göre olay, Selahattin Filtekin Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Alevlere, olay yerine gelen Kars Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, çevredeki diğer araçlara ve binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır